760 انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصحفيين الفلسطينيين في 2019

أيسر العيس/ الخليج 365

قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الأربعاء، إنها وثقت 760 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، خلال عام 2019.

جاء ذلك في مؤتمر عقدته النقابة، الأربعاء، برام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، عرضت خلاله التقرير السنوي للانتهاكات ضد الصحفيين خلال العام الماضي.

وأوضحت النقابة أن "760 انتهاكًا مارستها سلطات الاحتلال ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بالضفة الغربية وغزة والقدس، خلال العام 2019".

وبينت أن "150 من تلك الاعتداءات، تعرض فيها الصحفيون للإصابة المباشرة بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع".

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وأشارت أن أخطر الإصابات، تمثلت "بفقدان أربعة صحفيين أعينهم، وهم معاذ عمارنة وأحمد اللوح وعطية درويش وسامي مصران".

كما رصد التقرير احتجاز إسرائيل نحو 39 صحفيا خلال العام الماضي، وتحويل 25 منهم للمحاكم بتهمة العمل الصحفي، حيث لا يزال 20 منهم معتقلين.

ووفق التقرير، "مارست الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بالضفة وغزة 254 انتهاكا ضد الصحفيين والمؤسسات والإعلامية، من بينها حجب نحو 50 موقعا إلكترونيا بقرار من النيابة العامة بالضفة."

وقالت النقابة إنها تتابع كل الانتهاكات الحاصلة، وأنها "قدمت بلاغا للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال على استهدافه للصحفيين والمصورين".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الأجهزة الأمنية الفلسطينية حول ما ورد في التقرير.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.