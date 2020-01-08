إسرائيل قتلت 27 طفلا في غزة خلال عام 2019

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

قال مركز حقوقي فلسطيني، إن إسرائيل قتلت 27 طفلا فلسطينيا، وأصابت أكثر من ألفين آخرين في قطاع غزة، خلال عام 2019.

وذكر مركز الميزان لحقوق الإنسان (غير حكومي) في تقرير نشره، الأربعاء، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي"، تواصل ارتكاب العديد من الانتهاكات ضد قطاع غزة.

ومن هذه الانتهاكات، "اعتقال الفلسطينيين التعسفي، سواء من خلال التوغل داخل أراضي غزة أو من خلال مطاردة الصيادين وعمال جمع الحصى والأطفال الذين يقتربون من السياج الفاصل، بهدف العمل أو التنزه واستكشاف المناطق أو حتى التظاهر".

وأضاف:" إسرائيل تواصل اعتقال الأطفال واحتجازهم بما ينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 35 طفلا في القطاع خلال عام 2019".

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وأوضح أن القوات الإسرائيلية "استمرت في انتهاكاتها و اعتداءاتها بحق المؤسسات التعليمية والصحية في قطاع غزة، من خلال القصف وإطلاق النار بشكل مباشر على هذه المؤسسات، واستهداف محيطها ما يلحق أضرارا متفاوتة بها".

وذكر التقرير أن 32 مدرسة تعرضت لأضرار جزئية؛ نتيجة استهدافها أو استهداف محيطها من قبل القوات الإسرائيلية.

واعتبر المركز "أن مضي قوات الاحتلال قدما في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، هو "انعكاس طبيعي لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في القطاع". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.