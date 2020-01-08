الناتو يدين استهداف إيران قواعد أمريكية بالعراق

بروكسل/الخليج 365

أدان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، استهدف إيران قواعد عسكرية أمريكية في العراق.

ودعا في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر"، إيران إلى تجنّب العنف.

وأضاف ستولتنبرغ أن الـ"ناتو" يواصل اللقاءات حول تدريبات بعثاته في العراق، معرباً عن إدانته استهداف إيران القوات الأمريكية والـ"ناتو" في العراق.

في السياق ذاته، أوضح ستولتنبرغ، خلال حديثه للأناضول، عدم وجود إصابات أو خسائر في صفوف البعثات التدريبية لحلف الـ"ناتو"، إثر الضربات الصاروخية الإيرانية على القواعد العسكرية الأمريكية هناك.

وأكّد اتخاذهم كافة التدابير اللازمة لتوفير أمن عناصر الـ"ناتو" في العراق، ومتابعتهم الأوضاع هناك عن كثب.

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والثلاثاء، أعلن حلف شمال الأطلسي سحب بعض عناصره من العراق "مؤقتا"، عقب التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وفجر الأربعاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه قاعدتين أمريكيتين بالعراق بعشرات الصواريخ الباليستية، ردًا على مقتل سليماني.

وتحدثت وكالة "فارس" شبه الرسمية، عن وقوع 80 قتيلا على الأقل، في الهجوم الذي قالت إنه أوقع أضرارا كبيرة في قاعدة "عين الأسد"، وهو ما نفاه مسؤول أمريكي في تصريح لقناة "سي إن إن".

ولاحقًا أعلن متحدث الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن بلاده لا تملك إحصائيات حول عدد القتلى والأضرار جراء الهجوم، وإن "لا تؤيد أي إحصائية".

وعقب الهجوم الإيراني على القاعدتين، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب أحيط علمًا بالهجوم، وأنه يتابع تطورات الأوضاع عن كثب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.