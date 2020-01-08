ضمك يعلن تعاقده رسمياً مع الجزائريان الشنيحي وزغبة

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن نادي ضمك عن تعاقده مع إبراهيم الشنيحي، الجناح الجزائري. وقال ضمك عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” اليوم الأربعاء أن إدارة النادي قد وقعت مع اللاعب. ويبلغ الشنيحي من العمر 29 عاماً وسبق له تمثيل فريق الفتح. Advertisements يذكر أن ضمك يحتل المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط في ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. كما أعلن نادي ضمك، الأربعاء، تعاقده مع الحارس الجزائري مصطفى زغبة. وجاء تعاقد ضمك مع الحارس الجزائري في صفقة انتقال حر بعد تجربته مع نادي الوحدة. ويبلغ زغبة من العمر 29 عامًا وكان انتقل إلى صفوف الوحدة الصيف الماضي قادمًا من وفاق سطيف الجزائري.

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