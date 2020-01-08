حكومة دبي تنفي تلقيها تهديدات من الحرس الثوري الإيراني

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صحيفة الخليج الالكترونية
رد المكتب الإعلامي لحكومة دبي على ما وصفها بـ”الشائعات” التي تحدثت عن تهديد الحرس الثوري الإيراني باستهداف الإمارة في حال ردت أمريكا على الضربات التي وجهتها طهران للقواعد التي تضم قواتها (أمريكا) في العراق فجر الأربعاء، نافية هذه الأنباء.
ونشر المكتب اليوم الأربعاء بيانا قال فيه: “يؤكد المكتب الاعلامي لحكومة دبي ان ما تم تداوله من اشاعات حول مزاعم بتهديدات موجهه لإمارة دبي لا يستند لأي مصدر رسمي من أي مؤسسة في الحكومة الإيرانية، كما لم يصدر مثل هذا التهديد عن أي مسؤول إيراني، لذلك يُرجى توخّي الحذر والدّقّة لدى نشر مثل هذه الشائعات”.
من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا قالت فيه إن الإمارات “تراقب الموقف العام في المنطقة باهتمام بالغ وتؤكد أهمية عدم التصعيد، وأن السبل الدبلوماسية والحوار العقلاني هو الحل الأمثل”.
وأكدت الخارجية الإماراتية أن التصعيد العسكري بين أمريكا وإيران لن يؤثر على مواطني الدولة أو المقيمين فيها أو زائريها، ولفتت إلى أن كافة الأنشطة في الدولة وفي جميع قطاعاتها مستمرة بشكل اعتيادي، وفقا للبيان الذي نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).
وكان قد وجه الحرس الثوري الإيرانية ضربات لقاعدتي عين الأسد وإربيل اللتان تضمان قوات أمريكية في العراق ردا على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بغارة أمريكية عبر طائرة مسيرة الجمعة الماضية.
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