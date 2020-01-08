إيران ترفض تسليم أمريكا صندوقي الطائرة الأوكرانية

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية أنها لن تسلم الأميركيين الصندوقين الأسودين لطائرة البوينغ 737 التي تحطمت صباح اليوم الأربعاء قرب طهران ما أدى إلى مقتل 176 شخصا هم ركابها وأفراد الطاقم. وقال رئيس هيئة الطيران المدني علي عابد زاده “لن نعطي الصندوقين الاسودين للمصنّع (بوينغ) والأميركيين” بحسب ما نقلت عنه وكالة مهر للأنباء.

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