القبض على مواطن تورَّط في ارتكاب جرائم سرقة

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت شرطة القصيم القبض على مواطن تورَّط في ارتكاب جرائم السرقة وإشهار السلاح. وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال عن المتورِّطين فيها أسفرت -بفضل الله تعالى- عن القبض على مواطن -في العقد الثالث من العمر-، وذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطه في ارتكاب جرائم السرقة، وإشهار السلاح وتهديد حياة الآخرين بمحافظة عنيزة، حيث جرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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