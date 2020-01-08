نتانياهو يدخل على الخط: أحذر إيران من "ضربة مدوية"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty هدد نتنياهو إيران بـ"ضربة مدوية"

وهدد نتانياهو إيران بـ"ضربة مدوية" في حال استهدفت إسرائيل، مضيفا "كل من يحاول مهاجمتنا سيواجه أقوى ضربة".

وأضاف أن إسرائيل "تقف تماما" إلى جانب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلا إنه ينبغي تهنئة ترامب على تحركه "بسرعة وجرأة وحزم".

وكانت طهران ردت على الولايات المتحدة في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء على مقتل سليماني، حيث أطلقت سلسلة من الصواريخ الباليستية على قاعدتين عسكريتين في العراق، تضمان القوات الأميركية في تصعيد كبير بين البلدين.

وقال التلفزيون الحكومي الإيراني إن القصف الصاروخي جاء "انتقاما" على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، الذي لقي حتفه في غارة أميركية بطائرة من دون طيار بالقرب من مطار بغداد الدولي.

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وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، فإن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخا على القاعدتين، فيما نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مسؤول قوله إن عدد الصواريخ بلغ 15.

وبعيد الهجمات الصاروخية، غرد الرئيس الأميركي على تويتر قائلا إن "كل شيء على ما يرام"، وأضاف بأن "الوضع جيد جدا حتى الآن" فيما يتعلق بالإصابات.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران اتخذت "إجراءات مناسبة في الدفاع عن النفس"، مضيفا أن بلاده "لا تسعى إلى التصعيد" لكنها ستدافع عن نفسها ضد أي عدوان.