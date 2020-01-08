شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الجيش الوطنى الليبى حفتر يجتمع مع رئيس الوزراء الإيطالى كونتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر بالحكومة الإيطالية إن القائد العسكري الليبى خليفة حفتر سيجتمع اليوم الأربعاء مع رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى فى روما، وسط نداءات لوقف إطلاق النار بين مليشيات حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، ولم يذكر المصدرأى تفاصيل عن الاجتماع المقرر عقده فى مكتب كونتى فى روما.

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