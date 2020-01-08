الإمارات: التطورات الراهنة لن تؤثر على الدولة









اسماء السيد - أبوظبي: قالت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، إنها تراقب الموقف العام في المنطقة باهتمام بالغ، وتؤكد أهمية عدم التصعيد، وأن السبل الدبلوماسية والحوار العقلاني هو الحل الأمثل.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أن التطورات الإقليمية الأخيرة "لن تؤثر على الدولة أو مواطنيها أو المقيمين على أراضيها وكذلك الزائرين لها".

كما أكدت الوزارة أن "كافة الأنشطة في الدولة وفي جميع قطاعاتها مستمرة وتسير بشكل اعتيادي".

من جهته، قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن "ما تم تداوله من شائعات عن تهديدات إيرانية للإمارة غير صحيح".

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وفي وقت سابق، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الأربعاء إن خفض التصعيد في المنطقة ضروري.

وأشار قرقاش، من خلال تغريدة على حسابه في "تويتر" إلى أن المسار السياسي من أجل استقرار المنطقة أمر ضروري.

ونفّذت الولايات المتحدة فجر الجمعة ضربة قرب مطار بغداد، تسببت بمقتل الجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني وآخرين، في تصعيد خطير. وردّت إيران فجر الأربعاء بإطلاق صواريخ على قاعدتين يتمركز فيهما جنود أميركيون في العراق.

وحذّر الجانبان من أن أي هجمات جديدة ستؤدي إلى رد عنيف، بينما تبدو المنطقة أمام منعطف تصعيدي جديد يخشى أن يؤدّي الى اندلاع نزاع مفتوح.