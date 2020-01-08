دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع فراش mamaRoo للأطفال يأتي بتقنية جديدة لتهدئة الأطفال بسعر 330 دولار #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

يأتي فراش الأطفال mamaRoo بتقنية جديدة تحاكي أسلوب الآباء في تهدئة الأطفال، حيث يرتكز الفراش على قاعدة ثابتة تأتي بوحدات متحركة من المنتصف، تدعم الإنزلاق بهدوء إلى الأعلى والأسفل، كما يأتي فراش mamaRoo بعدد 5 من الأنماط المختلفة للإستخدام، مع سعر 330 دولار.

تدعم سلة فراش mamaRoo الإنزلاق في إتجاه من الأسفل إلى الأعلى وأيضاً في الجانبين بحركات هادئة تدعم تهدئة الطفل، كما يمكن للمستخدم الإختيار بين نمط ركوب السيارة، أو نمط الكنغر، أو نمط أخر يحاكي تأرجح شجرة، أو نمط rock-a-bye وأيضاً نمط التلويح.

ومن المقرر أن يتوفر كل نمط في فراش mamaRoo بسرعات مختلفة للحركة، حيث يدعم الفراش إعدادات تصل إلى 25 حركة، تأتي كلها بميزة محاكاة الحركة الطبيعية التي تقدم من الآباء غالباً لتهدئة الأطفال للنوم.

كما يأتي فراش الأطفال mamaRoo بميزة الإتصال بتطبيق 4moms على الهاتف الذكي، مما يتيح للآباء التحكم في تشغيل وتحريك الفراش من على بعد، مع إمكانية تخصيص إعدادات الفراش عبر التطبيق.

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أيضاً إلى جانب إختيارات الإهتزازات المقدمة في فراش الأطفال mamaRoo، سيتاح للمستخدمين أيضاً 4 من الإختيارات التي تحاكي المطر، أو أصوات المحيط، وأيضاً المراوح، مع إمكانية ضبط توقيت وفترة تشغيل هذه الأصوات.

ومن المقرر أن يتوفر فراش الأطفال mamaRoo في شهر فبراير بسعر 330 دولار، كما يتوفر للأسواق العالمية عبر Amazon خلال شهر مارس.

المصدر

هذا الموضوع فراش mamaRoo للأطفال يأتي بتقنية جديدة لتهدئة الأطفال بسعر 330 دولار #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.