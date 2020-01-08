هل ستستهدف الصواريخ الإيرانية السعودية والإمارات؟

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
كشفت الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن احتمال استهداف قواتها القواعد الأمريكية في دول الجوار، بما في ذلك القواعد الكائنة في السعودية والإمارات، وليس هذه الدول بعينها.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في تصريحات صحفية نقلها التلفزيون الرسمي، ردا على سؤال حول احتمال استهداف دبي، والرياض، بعد ساعات من قصف الحرس الثوري للقواعد الأمريكية في العراق: "لن نستهدف دول الجوار بذاتها، بل سنستهدف القواعد الأمريكية في هذه الدول فقط". © متوفر بواسطة RT
وأكد ربيعي أن "تورط إسرائيل في مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني"، قائلا: "إسرائيل نأت بنفسها ونحن متأكدين أن الكيان الصهيوني لم يكن بعيدا عن هذه الجريمة".
وأوضح أن "عشرات الصواريخ الباليستية استهدفت مركزا تستخدمه واشنطن للإرهاب دون أن تكشفها الرادارات الأمريكية".
وتابع: "أمريكا لن تتمكن من تحقيق مصالحها في المنطقة بعد اليوم، وسوف نتبع كل السبل في الأوساط الدولية لملاحقة واشنطن على هذه الخطوة الإرهابية، وأول نتائج هذه الخطوة أن حلفاءها في المنطقة لن يبقوا إلى جانبها".
وهدد الحرس الثوري الإيراني بتوسيع نطاق ضرباته لتشمل الإمارات وإسرائيل والقواعد الأميركية بالمنطقة في حال ردت واشنطن عسكريا.
شاهد أيضًا
القدرات العسكرية.. إيران والولايات المتحدة
فيديو من SKY News عربية
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
ترامب: رحيل قواتنا سيكون أسوأ شئ قد يحدث للعراق
اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انسحاب القوات الأميركية من العراق، "أسوأ ما قد يحدث" لهذا البلد، وأكد ترامب أن انسحاب الولايات المتحدة من العراق، سيجعل لإيران موطئ قدم أكبر في هذا البلد.سكاي نيوز عربية
-
السعودية تخطف الأنظار بالسوبر الإسباني اليوم
تنطلق الأربعاء بطولة كأس السوبر الإسباني بنسختها الجديدة في المملكة العربية السعودية بمشاركة برشلونة وريال مدريد وأتليتكو مدريد وفالنسيا.سكاي نيوز عربية
-
تحذيرات من هجمات إلكترونية إيرانية ضد شركات أميركية
حذرت شركات متخصصة في الأمن الإلكتروني، من شن إيران هجمات إلكترونية ضد شركات ومؤسسات أميركية، كرد على قتل الولايات المتحدة قائد فيلق القدس قاسم سليماني.
Advertisementsسكاي نيوز عربية
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
القدرات العسكرية.. إيران والولايات المتحدة
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
كانت هذه تفاصيل خبر هل ستستهدف الصواريخ الإيرانية السعودية والإمارات؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.