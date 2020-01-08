RT تكشف تفاصيل عن الضربة الإيرانية لقاعدة "عين الأسد" وسبب اختيار هذا الهدف

كشف مصدر عراقي، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الضربة الإيرانية لقاعدة "عين الأسد" غربي العراق الليلة الماضية.
وقال المصدر لـRT إن "الضربة تمت بالتنسيق المباشر مع القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، وتعاون استخباراتي كامل بين الجانبين".
وأضاف أن "اختيار إيران ضرب قاعدة عين الأسد تم لعدة أسباب، أولا، لأنها تحتوي على مدرج للطائرات والذي تم تدميره، وهذا يعني أن الطائرات المروحية فقط تستطيع الهبوط من الآن فصاعدا".
وأشار إلى أن "السبب الثاني لأنها تحتوي على رادار عملاق يغطي الأراضي العراقية والسورية حتى فلسطين، بالإضافة إلى أجهزة اتصالات وتجسس كبيرة، وهذه جميعها دمرت".
وتابع أن "السبب الثالث لضربها، يعرد لأنها تضم مركز القيادة العسكرية الأمريكية".
وبين أن "الصواريخ التي استخدمت، هي صاروخ ذو الفقار، وصاروخ قيام، وصاروخ فاتح".
المصدر: RT
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