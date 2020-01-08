الخزعلي يهدد واشنطن بـ"ضربة عراقية" انتقاما لمقتل "المهندس"

وقال الخزعلي وهو قائد فصيل عصائب أهل الحق، أحد أبرز فصائل الحشد الشعبي، في تغريدة ، إن "الرد الإيراني الأولي على اغتيال.. سليماني حصل، الآن وقت الرد العراقي الأولي على اغتيال القائد الشهيد المهندس".
وأضاف "لأن العراقيين أصحاب شجاعة وغيرة فلن يكون ردهم أقل من حجم الرد الإيراني وهذا وعد ".
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وقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، ونائب قائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، بضربة أميركية فجر الجمعة قرب مطار بغداد.
وقصفت إيران بصواريخ بالستية فجر الأربعاء قاعدتين في العراق يتمركز فيهما جنود أميركيون ردّاً على مقتل سليماني .
وعقب الضربات التي لم تسفر عن خسائر بشرية، قالت طهران إنها لا ترغب في مزيد من التصعيد.
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