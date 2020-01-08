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شكرا لقرائتكم خبر عن كلاشينكوف بمواصفات خاصة.. تعرف على السلاح التركى الذى منعت تونس وصوله ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، ضبط كمية من الأسلحة في الجنوب التونسى، قادمة من تركيا فى اتجاه ليبيا مهربة عن طريق عصابات تهريب السلاح، وذلك فى إطار استعدادها الأمنية لمواجهة الأزمة الليبية، التى قد تؤدى إلى تدفق الآف اللاجئين، وتسلل الإرهابيين من بينهم، بالإضافة إلى تهريب السلاح.
الأسلحة المضبوطة
وعن تفاصيل السلاح المضبوط، نشرت وزارة الداخلية التونسية أنه عبارة عن 35 بندقية تستخدم سلاحا فرديا وهى من مشتقات الكلاشنكوف يصل مداه الفعلى المؤثر إلى 400 متر وتطلق رصاصها دفعة واحدة أو طلقه طلقه حسب الاختيار.
وتزود هذه البنادق والتى هي نصف آليه بمخزن يتسع من بين 20 إلى 30 خرطوشة وتلقى طلقاته حتى مسافة 150مترا.
اسلحة تركيا
وذكرت وزارة الداخلية التونسية، أن هذا السلاح غير مستعمل فى تونس وطلقاته قاتلة من مسافات بعيدة خاصة إذا أصابت الأماكن الحساسة من الجسم كالرأس والقلب.
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