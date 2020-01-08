شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: 10 ملايين شجرة تزرعها الإمارات ضمن قصة إلهام جديدة للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبى، أن بلاده تخطط لزراعة 10 ملايين شجرة، وذلك وفى إطار احتفال الإمارات بإعلان عن الهوية الإعلامية الجديدة للبلاد خلال الخمسين عاما المقبلة.

وقال حساب حكومة دبى فى "تويتر": 10 ملايين شجرة ستزرعها الإمارات.. وتزرع من خلالها أيضاً أملاً جديداً وقصة إلهام جديدة. ندعو جميع القطاعات والفعاليات والمؤسسات الاستراتيجية في الدولة لاستخدام هذا الشعار ضمن مبادراتها وفعالياتها الاستراتيجية التي تنقل قصة الإمارات للعالم".





وكشفت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء رسميا عن التصميم الذى سيمثل الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات فى رحلتها نحو الخمسين عام المقبلة، حيث كانت التصاميم الثلاثة التى تم التصويت علها حققت رقما قياسيا عالميا بتسجيلها 10.6 ملايين مشاركة من 185 دولة حول العالم، وفى النهاية تم اختيار شعار الخطوط السبعة.

Advertisements

ويمثل الشعار الجديد للهوية الاعلامية الإماراتية، سبعة أعمدة تشكل دعامات البيت المتوحد، تقديرًا للقادة السبعة الذين وحدّوا أحلام الشعب تحت راية علم واحد لدولة متّحدة، لسان حالهم معًا نستطيع أن نبني.. معًا نستطيع أن نحلم.. معًا نستطيع أن نكون دولة نباهى بها الأمم.

وقال الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عبر حسابه على "تويتر"، "أطلقت وأخى محمد بن راشد الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات والتى تحمل تصميم "الخطوط السبعة ".. مسيرة متواصلة من العمل والطموح نحو الأفضل لوطننا وأجيالنا".

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد دعا مؤخرا الجموع الإماراتيين إلى المشاركة فى المشروع الوطنى الهادف إلى نقل قصة الإمارات للعالم، وذلك من خلال المشاركة فى التصويت المحلى والعالمى لاختيار الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات والتى تمثل قيم الإمارات ورؤيتها وتحملها للعالم فى هوية إعلامية مرئية جامعة مميزة، وفق البيان الإماراتية.