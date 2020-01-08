شكرا لقرائتكم خبر عن "داخلية تونس" تعلن ضبط أسلحة قادمة من تركيا قبل تهريبها إلى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، ضبط كمية من الأسلحة في الجنوب التونسي، قادمة من تركيا في اتجاه ليبيا مهربة عن طريق عصابات تهريب السلاح.

وفي تصريح صحفى لموقع إذاعة "شمس إف إم"، قال خالد الحيونى المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية، إن هناك عصابات للاتجار بالسلاح متخصصة فى التهريب وتنشط وقت الحروب، مشيرا إلى القبض على 5 أشخاص وضبط الأسلحة على متن سيارة نقل فى بني خداش .

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ومن جانبها أكدت الرئاسة التونسية، رفضها القاطع لأى محاولات تنفيذ إنزال للجيش التركى عبر الحدود التونسية الليبية لتنفيذ سيناريو غزو الأراضى الليبية الذى يسعى لتنفيذه ما يعرف بالمجلس الرئاسى الليبى بقيادة فايز السراج، فى صفعة جديدة لأنقرة رغم محاولاتها المتكررة لاستمالة أى دعم عربى أو دولى لتنفيذ عملية عسكرية داخل ليبيا بزعم حماية المجلس الرئاسي الليبى.