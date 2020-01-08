شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة اللبنانية تستدعى كارلوس غصن غدا لاستجوابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استدعى النائب العام التمييزى القاضى غسان عويدات، الرئيس السابق لشركة نيسان موتور كارلوس غصن إلى جلسة تحقيق، يعقدها غدا الخميس فى مكتبه فى قصر العدل بالعاصمة اللبنانية بيروتـ وذلك للاستماع إلى إفادته حول مضمون مذكرة اعتقال دولية أصدرتها اليابان تتهمه بارتكاب جرائم على الأراضى اليابانية وتطالب بتوقيفه، وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إن النائب العام سيستمع كذلك لإفادة غصن بشأن البلاغ المقدم بحقه عن اجتماعه مع عدد من القيادات فى إسرائيل التى زارها أثناء توليه منصب الرئيس التنفيذى لرينو نيسان فى عام 2008.

وكان وزير العدل فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ألبرت سرحان قد قال، أمس الثلاثاء، إن النيابة العامة تلقت النشرة الحمراء التى أصدرتها الشرطة الدولية "الإنتربول"، بحق كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان وستتخذ الخطوات اللازمة بهذا الشأن، وقال مسئول فى وزارة العدل اليابانية، إن اليابان ستبذل ما فى وسعها لاستعادة كارلوس غصن المدير التنفيذى السابق لشركة نيسان موتورز الذى فر إلى لبنان، وتدرس القانون اللبنانى لإيجاد سبيل لتحقيق ذلك، لكنه أضاف أن فرص ترحيل غصن من لبنان ضئيلة للغاية، وفى ديسمبر فر غصن إلى لبنان بعدما أطلقت السلطات اليابانية سراحه بكفالة انتظارا لمحاكمته فى مخالفات مالية.

وكان يوشيهيدى سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى، قد اعلن اليوم الثلاثاء، إن بلاده على اتصال بلبنان ودول أخرى معنية فيما يتعلق بخروج كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات من اليابان.

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وأضاف سوجا، خلال مؤتمر صحفى أن اليابان أبلغت لبنان بأن خروج غصن يدعو للأسف وأنها ستسعى إلى التعاون فى سبيل كشف الحقيقة

وكانت اليابان، قد طالبت لبنان بتسليم كارلوس غصن الرئيس السابق لنيسان موتور، الذى فر من اليابان إلى دولة لا تسلم مواطنيها عادة، وفى أول إفادة للحكومة اليابانية منذ فرار غصن إلى لبنان، الذى أمضى فيه طفولته، لم تتطرق وزيرة العدل اليابانية ماساكو مورى بدرجة تذكر إلى تفاصيل ملابسات فراره وكررت قولها للصحفيين بأنها لا يمكنها التعليق على التفاصيل لأن التحقيقات ما زالت جارية.

وكان الرئيس المقال لنيسان ورينو، ممنوعا من مغادرة اليابان، انتظارا لمحاكمته فى اتهامات بارتكاب مخالفات مالية ينكرها، ومع ذلك تمكن من الهرب فى نهاية العام قائلا إنه فر من نظام قضائى "فاسد"