الاتحاد الأوروبى يدعو لوقف إطلاق النار فى الشرق الأوسط واستئناف الحوار

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إلى إنهاء فورى لاستخدام السلاح فى الصراع فى الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة وحثت على بذل جهود لاستئناف الحوار.

وذكرت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير ليين في إفادة صحفية قبل أن تتوجه إلى لندن أنها ستناقش الوضع مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.

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وأضافت للصحفيين بعد اجتماع مع مفوضي الاتحاد "يجب أن يتوقف استخدام الأسلحة فورا لإفساح المجال للحوار.

"يتوجب علينا بذل كل ما في وسعنا لإحياء المحادثات...".