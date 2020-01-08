شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. موجة الطقس السيئ تضرب حيفا من جديد والأمطار تعرقل حركة السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وسائل اعلام محلية فلسطينية مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، لحالة الطقس السييء التى تتعرض لها مدينة حيفا من جديد قبل الموجة التى تعرضت لها نهاية شهر ديسمبر الماضى، واحتوى الفيديو على مشاهد سقوط الأمطار بغزارة على الشوارع الرئيسية مما تسبب فى عرقلة حركة المرور وتوقف سير السيارات فى الشوارع بسبب غزارة الأمطار فى شوارع حيفا واختلاطها بالرمال مما سبب عرقلة سير السيارات.

وفى نهاية الشهر الماضى، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن السلطات قررت إغلاق مطار حيفا لسوء الأحوال الجوية التى شهدتها إسرائيل منذ مساء أمس، موضحة أن تساقط الثلوج على مدينة حيفا أدى إلى توقف حركة الطيران من وإلى المطار، فتم غلق المطار إلى أجل غير مسمى، كما أوضحت الصحيفة أن طفلة فى عمر 8 سنوات تعرضت لإصابة فى الرأس كادت أن تؤدى إلى تعرضها لفقدان الوعى بعدما اصطدمت بها قارورة ماء بلاستيكية بقوة.



الامطار تغرق شوارع حيفا



الامطار فى شوارع حيفا

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ووقعت أضرار مادية ضخمة خلال الأمطار الغزيرة التى سقطت على أشكلون، وأدت إلى غمر أحد الجراجات الرئيسية داخلها، والسيارات الموجودة فيه، بمياه الأمطار، بالإضافة إلى دمار العديد من الطرق، وإعلان شرطة الاحتلال عدم الوجود أو التوجه لبعض المناطق، نظرًا لغرقها فى الأمطار، واضطر بعض المستوطنين قائدي السيارات إلى السير أعلى الرصيف من أجل المرور بأمان، فيما تعطلت سيارات أخرى لم تتمكن من مواصلة السير فى الشوارع، كما غمرت المياه عددًا من السيارات بشكل كامل.

وحذرت الأرصاد الجوية لدى إسرائيل من أن الأيام المقبلة ستشهد طقسًا شتويًا سيئًا للغاية، كما أنه سيشهد سقوط أمطار بشكل ضخم لم يحدث منذ بدء التقلبات الجوية الأخيرة.

وهاجم الإسرائيليون بلدية المدينة، لعدم استعداداها لحالة الدمار التى تتكرر بعد الأمطار التي تحدث كل عام، منذ عام 2015، خاصةً بعد إعلان أن التنبؤات الجوية تحذر من حالة سيول ضخمة خلال الفترة المقبلة، مطالبين المسئولين بالاستعداد جيدًا واتخاذ إجراءات تمنع تكرار المأساة داخل المدينة.