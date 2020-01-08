شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 أشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة بالصومال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 6 آخرون إثر انفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش بالعاصمة الصومالية مقديشيو.
ونقلت شبكة (ايه.بي.سي.) الأمريكية اليوم الأربعاء عن المتحدث باسم عمدة مقديشو صلاح عمر القول إن الانفجار وقع بينما كان الجنود يقومون بعملية تفتيش عند نقطة التفتيش الأمنية، مشيرا إلى أن السيارة جرى تفجيرها عن بعد.
يأتي الانفجار بعد أيام من الهجوم الذي شنته عناصر حركة الشباب الصومالية على قاعدة عسكرية تستخدمها القوات الأمريكية في منطقة "لامو" الساحلية بكينيا؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين أمريكيين.
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