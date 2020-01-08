شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى تبون يشكل لجنة لتعديل الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرارا اليوم الأربعاء يقضي بإنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لتعديل الدستور برئاسة الأستاذ الجامعي أحمد لعرابة .

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية اليوم أن الرئيس تبون استقبل الأستاذ الجامعي أحمد لعرابة، حيث كلفه برئاسة لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مقترحات حول تعديل الدستور على أن تضم اللجنة كفاءات جامعية مختصة.

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وأفاد البيان بأن قرار تشكيل لجنة خبراء لصياغة مقترحات لتعديل الدستور، يأتي تنفيذا لتعهدات الرئيس تبون بإجراء إصلاح معمق للدستور كما أن هذا التعديل سيأتي لتجسيد أنماط حوكمة جديدة، بالإضافة إلى تدعيم ركائز الجمهورية الجديدة.

ويجسد قرار تشكيل لجنة خبراء للإشراف على صياغة مقترحات لتعديل الدستور، تعهد الرئيس تبون بتعديل القانون الأسمى في البلاد، بإشراف من هيئة خبراء، وهو التعهد الذي كان من بين أولويات الرئيس تبون.

وأضاف بيان الرئاسة بأن التعديل الدستوري المقبل سيكون حجر الأساس الذي ستبنى عليه الجمهورية الجديدة، ولتجسيد كل مطالب الشعب الجزائري المعبر عنها في الحراك الشعبي، مشيرًا إلى نص التعديل الدستوري سيعرض على الجزائريين على استفتاء شعبي.

يذكر أحمد لعرابة، الذي كلفه الرئيس تبون برئاسة لجنة الخبراء، هو أستاذ جامعي وعضو في لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة .