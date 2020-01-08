شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية بعمان تطالب موظفيها بالبقاء فى المنزل بعد هجمات إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت السفارة الأمريكية في عمان موظفيها بعدم الخروج من المنزل ومنع أطفالهم من الذهاب إلى المدرسة، وأكدت السفارة أنها لا تزال تعمل بشكل اعتيادي. وفق وكالة سبوتنيك، وأطلقت السفارة تلك التحذيرات لرعاياها في الوقت الذي كانت فيه هجمات صاروخية مؤكدة ضد المنشآت العسكرية الأمريكية في العراق، وسط استمرارية ارتفاع التوتر الإقليمي.

ونصحت السفارة موظفي الحكومة الأمريكية بمجموعة من الإرشادات للتعامل خلال الوقت الراهن، ومنها "الابتعاد عن الأضواء، أن يكون الشخص على بينة من محيطه، والبقاء في حالة تأهب في المواقع التي يرتادها السياح، ومراجعة خطط الأمان الشخصية الخاصة به، والحصول على مستندات السفر محدثة ويمكن الوصول إليها بسهولة".

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني، أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

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ومن جانبه، أكد مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، حميد رضا مقدم فر، صباح اليوم الأربعاء على أن المعلومات الأولية تؤكد وقوع أضرار كبيرة في قاعدة "عين الأسد" رغم أن الأمريكيين يحاولون إخفاء الحقائق.

ووصف المرشد الأعلى في إيران آيه الله علي خامنئي، الهجوم الصاروخي على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق بـ"الناجح"