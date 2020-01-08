شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 11 شخصا فى انفجار قنبلة بمقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس خدمة إنقاذ فى مقديشو، إن قنبلة انفجرت عند تقاطع طرق مزدحم بالعاصمة الصومالية اليوم الأربعاء مما أسفر عن إصابة 11 شخصا على الأقل. ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الانفجار الذي وقع قرب مبان تضم مكاتب حكومية. وقال عبد القادر عبد الرحمن مدير خدمة (آمين) للإسعاف لرويترز إن بين الجرحى ثلاث نساء. ولم يصدر تعليق من الشرطة.

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