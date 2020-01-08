شكرا لقرائتكم خبر عن بيان: زعماء كردستان العراق يدعون لإبعاد الإقليم عن الصراعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال زعماء إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، إن دعم التحالف العسكرى الذى تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش ضرورى، وحثوا دول التحالف على الحيلولة دون ظهور التنظيم مجددا، واجتمع رئيس كردستان العراق، مع رئيس وزراء ورئيس البرلمان فى الإقليم، اليوم الأربعاء، وعبروا عن قلقهم بشأن تصاعد التوتر بعدما أطلقت إيران صواريخ على قوات تقودها الولايات المتحدة فى قاعدة جوية فى غرب العراق، وكذلك فى أربيل عاصمة الإقليم.

وقال زعماء كردستان فى بيان، "فى ضوء الأحداث الأخيرة خاصة ما حدث هذا الصباح، يؤكد إقليم كردستان على أن الحل العسكرى لن يحل المشكلات أبدا".

وأضاف البيان، "يدعم إقليم كردستان خفض التصعيد فى الوضع ويسعى لحوار وحل دبلوماسى للمشكلات، كما يسعى للاستقرار والسلام، ويحث جميع الأطراف على الامتناع عن جر إقليم كردستان إلى الصراعات".

و كانت إيران قد أطلقت صواريخ على قوات تقودها الولايات المتحدة فى العراق فى وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، ردا على ضربة بطائرة أمريكية مسيرة استهدفت سليمانى الذى أثار قتله الأسبوع الماضى مخاوف من اندلاع حرب جديدة فى الشرق الأوسط.

وكانت الولايات المتحدة، قد نفذت ضربة جوية فى الساعات الأولى من يوم الجمعة الماضية، أسفرت عن مقتل الجنرال الإيرانى قاسم سليمانى قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى، و أبو مهدى المهندس، نائب قائد ميلشيات الحشد الشعبى .

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وجاء مقتل سليمانى بالضربة الأميركية، قرب مطار بغداد الدولى فجر الجمعة، بأوامر من الرئيس الأميركى دونالد ترامب، الذى أصدر الأمر بـ"قتل" الجنرال لإيرانى، وفقا لوزارة الدفاع الأميركية "بنتاجون".

و من جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوى، يوم الأحد الماضى، إن إيران تقدمت بشكوى لمجلس الأمن الدولى، التابع للأمم المتحدة، بشأن اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليمانى، فى غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد، وذكر موسوى، فى مؤتمر صحفى، "بدأت وزارة الشؤون الخارجية بالفعل تدابير سياسية وقانونية ودولية، بما فى ذلك على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن".

وتتهم واشنطن سليمانى بالمسئولية عن "العمليات العسكرية السرية" فى أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة فى العراق وسوريا، وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".