شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الصين يؤكد على ضرورة الحل السياسى للأزمة الليبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الصينى وانج يي إن الحل السياسى هى الافضل لحل الأزمة الليبية، مؤكدا وجود خطر متزايد فى ليبيا بتجمع عناصر إرهابية فى البلاد وأن بكين تدعم جهود الأمم المتحدة بدون اى تدخلات خارجية.
أكد وزير خارجية الصين فى مؤتمر صحفى ضرورة أن يلتزم المجتمع الدولة من تعزيز الجهود لمنع انتشار التطرف، مشيرا لوجود قضايا ساخنة فى المنطقة نتيجة الخلافات القائمة بين أطراف إقليمية فى المنطقة، داعيا لميثاق الأمم المتحدة والتمسك بحل سياسى فى الدولة الليبية.
أشار وزير خارجية الصين الى ضرورة ألا تهمش قضية فلسطين من قبل المجتمع الدولى، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يعانى كثيرا ويجب ألا تكون فلسطين ضحية لأى صفقة، موضحا أن بلاده تدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
أوضح وزير خارجية الصين أن بلاده تدعم السلام فى منطقة الشرق الأوسط.
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