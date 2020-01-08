شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يلتقى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأمن والسلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الرئيس اللبنانى ميشال عون، فى القصر الرئاسى ببعبدا، اليوم، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأمن والسلامة جيل ميشو والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء، مناقشة المستجدات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية ، والإطلاع على مهام المنظمة فى لبنان وعدد من الدول العربية المجاورة.

فى سياق أخر كان الرئيس اللبنانى، التقى برئيس الحكومة المكلف حسان دياب، وذلك للوقوف على آخر تطورات تشكيل الحكومة اللبنانية، حيث مازالت المشاورات مستمرة لاختيار الوزراء الجدد فى التشكيل الحكومة الجديد.

ونشر حساب الرئاسة اللبنانية صورة من لقاء عون بدياب، فى القصر الجمهورى، وعليه تعليق "لقاء مع الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة الدكتور حسان دياب في القصر الجمهورى