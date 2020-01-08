رئيس النواب العراقى يؤكد رفض استخدام الأطراف "المتنازعة" الساحة العراقية فى تصفية الحسابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ السيادة العراقية من الانتهاكات، وإبعاد البلاد عن دائرة الصراع، مؤكدا الرفض القاطع لمحاولة الأطراف المتنازعة استخدام الساحة العراقية فى تصفية الحسابات.

وجدد الحلبوسي - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - دعوته للحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير السياسية والقانونية والأمنية اللازمة؛ لإيقاف مثل هذه الاعتداءات، والعمل على حفظ السيادة العراقية من الانتهاكات، وإبعاد العراق عن الصراع الدائر، وألا يكون ساحةً للتصفيات والاقتتال، أو طرفا في أي صراع إقليمي أو دولي.

ودعا رئيس مجلس النواب العراقي ، جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب الحكمة، مشيرا إلى أهمية وحدة الموقف الوطني ، وتضامن القوى والفعاليات الوطنية؛ لمواجهة التحديات ، وحفظ استقرار العراق وأمنه واستقراره ، وتجنيب الشعب العراقي ويلات الحروب.

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