شكرا لقرائتكم خبر عن فصيل تدعمه إيران فى العراق يتعهد برد عراقى على هجوم أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال قيس الخزعلى زعيم جماعة عصائب أهل الحق، التى تدعمها إيران فى العراق، اليوم الأربعاء، إن إيران قامت بالرد الأولى على مقتل القائد العسكرى قاسم سليمانى قائد فيلق القدس بالحرس الثورى الإيرانى على يد الولايات المتحدة، مضيفا أن الوقت حان للرد العراقى، وقال الخزعلى، الذى تصنف الولايات المتحدة جماعته منظمة إرهابية، على تويتر إن الرد العراقى لن يكون أقل من الإيرانى.

وكتب الخزعلى، فى تغريده "الرد الإيرانى الأولى على اغتيال القائد الشهيد سليمانى حصل، الآن وقت الرد العراقى الأولى على اغتيال القائد الشهيد المهندس، ولأن العراقيين أصحاب شجاعة وغيرة، فلن يكون ردهم أقل من حجم الرد الإيرانى وهذا وعد".

و كانت و كالة الأنباء العراقية، قد نقلت فى وقت سابق من اليوم الاربعاء، عن تكتل سياسى عراقى متحالف مع إيران قوله، إن قتل واشنطن للقائد العسكرى الإيرانى قاسم سليمانى والقائد العراقى أبو مهدى المهندس أعطى طهران الحق فى الرد.

Advertisements

ونقلت الوكالة عن تحالف الفتح الذي يمثل أساسا زعماء فصائل شيعية في البرلمان قوله "الاعتداء الأمريكي أعطى مبررا للرد الإيراني". ويسيطر التحالف على ثاني أكبر عدد من المقاعد في البرلمان.

وأضاف "واشنطن تصر على جعل العراق ساحة لصراعها مع طهران".

وأطلقت إيران صواريخ على قوات تقودها الولايات المتحدة في العراق في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء ردا على ضربة بطائرة أمريكية مسيرة استهدفت سليماني الذي أثار قتله الأسبوع الماضي مخاوف من اندلاع حرب جديدة في الشرق الأوسط.