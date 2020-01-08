شكرا لقرائتكم خبر عن حركة "الشباب" تعلن مسئوليتها عن انفجار مقديشيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت حركة "الشباب" المتمردة مسئوليتها عن الانفجار الذى استهدف اليوم نقطة تفتيش أمنية بالقرب من القصر الرئاسى بالعاصمة الصومالية مقديشيو. وقالت الحركة - فى بيان نقله راديو (شابيلى) الصومالى، اليوم الأربعاء - "إن الهجوم يهدف إلى إظهار أن الحكومة لم تؤمن بالكامل الشرايين الرئيسية لمقديشيو".

وقد أسفر الانفجار، الذى وقع بواسطة سيارة مفخخة، عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.. ويأتى بعد أيام من الهجوم الذى شنته عناصر الحركة المتمردة على قاعدة عسكرية تستخدمها القوات الأمريكية فى منطقة "لامو" الساحلية بكينيا؛ مما أسفر عن مقتل 3 مواطنين أمريكيين.

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