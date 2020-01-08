شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تشارك فى جلسة مشاورات طارئة بمجلس الأمن حول الأحداث الأخيرة فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت تونس، فى جلسة مشاورات طارئة بمجلس الأمن الدولى بنيويورك، المنعقدة بطلب من الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة وروسيا حول الأحداث الأخيرة فى ليبيا وبحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أشار بيان لوزارة الخارجية التونسية اليوم، أن تونس عبرّت عن استنكارها الشديد ورفضها المطلق لتواصل سفك دماء الليبيين، إثر التصعيد الأخير الذى يشهده الوضع فى ليبيا وآخره سقوط عدد من الضحايا فى الهجوم على الكلية العسكرية جنوب طرابلس، مشدّدة على ضرورة التحرك العاجل لمجلس الأمن لفرض احترام قراراته ذات الصلة بالشأن الليبى.

وكانت تونس قد تسلمت مقعدها غير الدائم فى مجلس الأمن بالأمم المتحدة بداية الشهر الحالي.