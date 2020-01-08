شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الكويتية: لا صحة لما تردد حول انسحاب القوات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد رئيس مركز التواصل الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم اليوم الأربعاء أنه لا صحة لما تردد حول انسحاب القوات الأمريكية من الكويت، لافتا إلى اختراق حساب وكالة الانباء الكويتية (كونا).

وكانت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أعلنت - في وقت سابق اليوم - اختراق حسابها على موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، وبث خبرا مغلوطا حول انسحاب القوات الأمريكية من الكويت في غضون ثلاثة أيام.

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وأكدت الوكالة أنها لم تبث أي خبر بهذا الشأن، مشددة على ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات والاخبار ونقلها والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة والرسمية.

ولفتت انتباه المشتركين وقراء النشرة على الموقع الالكتروني، الى انه تم اختراق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وعليه فإن الوكالة تحتفظ بحقها القانوني في مساءلة أي جهة او شخص يثبت وقوفه وراء هذا الخبر غير الصحيح أمام القضاء.

وكانت المواقع الاخبارية الكويتية قد تناقلت خبرا منسوبا لوكالة الأنباء الكويتية، حول تلقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد المنصور، خطابا رسميا من قائد معسكر (عريفجان) في الكويت، بانسحاب القوات الأمريكية من الكويت خلال ثلاثة أيام.