تكتل سياسى عراقى متحالف مع إيران: الاعتداء الأمريكى أعطى مبررا للرد الإيرانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الأنباء العراقية عن تكتل سياسى عراقى متحالف مع إيران قوله إن قتل واشنطن للقائد العسكرى الإيرانى قاسم سليمانى والقائد العراقى أبو مهدى المهندس أعطى طهران الحق فى الرد.
ونقلت الوكالة عن تحالف الفتح الذي يمثل أساسا زعماء فصائل شيعية في البرلمان قوله "الاعتداء الأمريكي أعطى مبررا للرد الإيراني". ويسيطر التحالف على ثاني أكبر عدد من المقاعد في البرلمان.
وأضاف "واشنطن تصر على جعل العراق ساحة لصراعها مع طهران".
وأطلقت إيران صواريخ على قوات تقودها الولايات المتحدة في العراق في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء ردا على ضربة بطائرة أمريكية مسيرة استهدفت سليماني الذي أثار قتله الأسبوع الماضي مخاوف من اندلاع حرب جديدة في الشرق الأوسط.
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