شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى: العراق لا يستحق أن يكون ضحية حروب الآخرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوث إن العراق لا يستحق أن يكون ضحية حروب الآخرين، مشيرًا إلى انتهاك سيادة العراق من قبل إيران والولايات المتحدة.
وأضاف هوث - في تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، أوردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء - "إن إيران تنتهك سيادة العراق بهجومها على قاعدة (عين الأسد)، بعد أن اشتكى العراق من انتهاك الولايات المتحدة لسيادته في 3 يناير الجاري".
وشنت إيران هجمات صاروخية على قاعدة (عين الأسد) الجوية ومنشأة عراقية أخرى تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة؛ ردًا على مقتل قاسم سليماني القائد بالحرس الثوري الإيراني.
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