الوكالة الكويتية تعلن اختراق حسابها وتنفي خبر الانسحاب الأمريكي

الكويت/ الخليج 365

نفت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، الأربعاء، خبر نية القوات الأمريكية الانسحاب من أحد المعسكرات بالبلاد، مشيرةً إلى أن موقعها عبر "تويتر" تعرض لاختراق.

وقالت "كونا" عبر موقعها الإلكتروني: "كونا.. تم اختراق حسابنا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر".

وأضافت: "كونا تنفي قطعيا صحة ما تم تداوله حول نشرها تصريحا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حول انسحاب القوات الأمريكية من الكويت".

وتابعت: "تؤكد أنها لم تبث أي خبر حول انسحاب القوات الامريكية".

وأشارت إلى أنها "تحتفظ بحقها القانوني في مساءلة أي جهة أو شخص يثبت وقوفه وراء هذا الخبر غير الصحيح أمام القضاء".

ونقلت "كونا" عبر موقعها الإلكتروني عن مركز التواصل الحكومي الكويتي، الأربعاء، تأكيدا ثان لاختراق حساب وكالة الأنباء الكويتية عبر "تويتر"، وعدم صحة ما نشر حول الانسحاب الأمريكي.‎

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وفي وقت سابق الأربعاء، نقلت وسائل إعلام دولية ومحلية عن "كونا" خبرًا ورد فيه تصريح منسوب لوزير الدفاع الكويتي أحمد المنصور، قال فيه إنه تلقى خطابا رسميا من الولايات المتحدة تبلغه فيه بسحب قواتها من معسكر "عريفجان" خلال 3 أيام.

وفي السياق ذاته، أوضحت صحيفة "الرأي" الكويتية عبر موقعها الإلكتروني، أن "حساب وكالة الأنباء الكويتية على تويتر تعرض إلى اختراق، حيث تم نشر تغريدة ونسب تصريح إلى وزير الدفاع عن انسحاب القوات الأمريكية من الكويت".

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية أيضا عن مصدر حكومي لم تسمه أن "الخبر الذي بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على لسان وزير الدفاع الكويتي عن نية الولايات المتحدة سحب قواتها من معسكر عريفجان خلال 3 أيام، عار عن الصحة تماماً".

وأشار المصدر إلى أن حساب "كونا" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد تم اختراقه.

وتابع: "قامت الوكالة الرسمية بحذف الخبر من حسابها في تويتر بعد نشره وتداوله عبر حسابات إخبارية وقنوات فضائية عربية ودولية".

وترفض الولايات المتحدة مطالبات تعلنها باستمرار طهران بخروج قواتها من المنطقة، وتصاعدت تلك المطالب عقب إعلان واشنطن مقتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني، الجمعة، بغارة أمريكية في العراق.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، كما لو تواجد بقوات بأكثر من دولة بالمنطقة.

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