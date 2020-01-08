ائتلاف "النصر" يعتبر الهجوم الإيراني "انتهاك لسيادة العراق"

العراق/ أمير السعدي/ الخليج 365

أدان ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الأربعاء، الانتهاك الإيراني للسيادة العراقية، فيما دعا إلى الوحدة والتضامن الوطني.

وقال ائتلاف النصر (42 مقعدا من أصل 329) في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "سبق وأن أدنّا الانتهاكات الأمريكية للسيادة العراقية، واليوم ندين الانتهاك الإيراني للسيادة العراقية".

وأضاف "لسنا أعداء لأحد، ونطلب الصداقة والتعاون مع جميع دول العالم على قاعدة المصالح المشتركة"،. مشيرا إلى "أننا نؤكد رفضنا لأي صراعات أو تصفية حسابات إقليمية دولية على حساب الدم والأرض والسيادة العراقية".

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ودعا الائتلاف "الشعب والرئاسات الثلاث والقوى الوطنية إلى حفظ وحدة واستقرار ومصالح العراق". مطالبا بـ"الوحدة والتضامن الوطني، وأن نجعل مصالح العراق وسلامة شعبه خطا أحمرا في سياساتنا".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر الأربعاء، استهدافه قاعدتين أمريكيتين بالعراق، بعشرات الصواريخ الباليستية، ردًا على مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس"، بغارة أمريكية في بغداد، الجمعة.

كما تحدثت وكالة "فارس نيوز" شبه الرسمية، عن وقوع 80 قتيلا على الأقل، في الهجوم الذي قالت الوكالة إنه أوقع أضرارا كبيرة في قاعدة "عين الأسد" رغم محاولة الأمريكيين إخفاء الحقائق.

وبعد الهجوم الإيراني على القاعدتين، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب، أحيط علمًا بالهجوم، وأنه يتابع تطورات الأوضاع عن كثب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.