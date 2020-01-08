اختتام أعمال المؤتمر العلمي الخامس “المستجدات في أمراض الروماتيزم” بجدة

الخليج - سلمى الشهراني

اختتمت اليوم , أعمال المؤتمر الخامس “المستجدات في أمراض الروماتيزم “، الذي نظمته الجمعية العلمية السعودية للطب الباطني ، وذلك بفندق كراون بلازا في جدة .

وشارك في المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام أكثر من 20 طبيبًا سعوديًا , وأطباء وأساتذة من بريطانيا ومصر وأساتذة جامعيين واستشاريين ، حيث جرى مناقشة آخر ما وصل إليه العلم الحديث من طرق لتشخيص أمراض الروماتزم وعلاجها بالأدلة والبراهين المستندة على دراسات إكلينيكية , إضافة إلى مناقشة آخر تطورات علاج مرض ” الروماتويد” والذئبة الحمراء وهشاشة العظام

كما حفل بحزمة من الجلسات العلمية موزعة ما بين ندوات طبية و” كورسات ” وورش عمل ناقشت في مضمونها علاج هشاشة العظام , والأشعة الصوتية لأمراض الروماتيزم , وحالات روماتيزمية صعبة عند الكبار والأطفال .

يْذكر أن المؤتمر حظي باعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع (٢٠ ) ساعة تعليم طبي مستمر للمشاركين من الأطباء والممارسين الصحيين والأكاديميين الصحيين.