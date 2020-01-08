أمين عسير يكرم اللجان المشاركة في فعاليات افتتاح واجهة عسير البحرية

الخليج - سلمى الشهراني

كرم امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مساء اليوم بالواجهة البحرية في الحريضة فرق العمل و اللجان المشاركة في فعاليات افتتاح أضخم مشروع بحري شهدته المنطقة الأسبوع الماضي و الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز امير منطقة عسير .

و جاء التكريم بحضور رئيس الغرفة الصناعية التجارية بأبها حسن معجب الحويزي و عدد من وكلاء أمانة المنطقة و مدراء العموم و رؤساء البلديات .

و قدم الدكتور وليد الحميدي كل الشكر و التقدير لكل من ساهم في إنجاح حفل افتتاح واجهة عسير البحرية بالحريضة ، نظير جهودهم المتميزة التي تكللت بالنجاح.

مثمنا دور اللجان المشاركة كافة و على رأسها التنفيذية و التنظيمية و الإعلامية على ما قدموه من جهود ضخمة .

مؤكدا بأن واجهة عسير البحرية تعد احدى المشاريع الاستراتيجية والحيوية التي نجحت أمانة المنطقة في إنجازها بالشكل المطلوب بفضل توجيهات سمو امير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز و بمتابعة من قبل معالي وزير الشؤون البلدية و القروية الدكتور ماجد القصبي اللذين كانا حريصين على إنجاز هذا المشروع الضخم بالشكل الذي نراه اليوم ، و الذي تم بناؤه على أحدث التصاميم السياحية و المعمارية الحديثة لتواكب رؤية المملكة 2030 و تكون وجهة سياحية مميزة تتيح لسكان و زوار المنطقة موقعا راقيا للاستجمام والترفيه.

و في ذات الصدد كرم الدكتور وليد الحميدي كافة اللجان المشاركة و المؤسسات الإعلامية و الجهات التنفيذية و التنظيمية و عدد من رؤساء البلديات نظير جهودهم التي بذلوها لانجاح افتتاح واجهة عسير البحرية .