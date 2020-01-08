صحيفة الخليج الإلكترونية استحوذت شركة نجوم السلام القابضة على أكبر مشروع في محافظة الزلفي “التحلية بلازا “على مساحة 17400 م٢ والواقع ‬⁩ على طريق الملك عبدالله ، ويأتي هذا المشروع ضمن الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة شايع بن فوزان الشايع .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجوم السلام تستحوذ على أكبر مشروع في الزلفي “التحلية بلازا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.