بلدية شباعة الفرعية تغلق وتخالف 22 منشأة صحية

الخليج - سلمى القحطاني بلدية شباعة الفرعية التابعة لبلدية خميس مشيط تنذر وتخالف 22 منشأة صحية ومهنية حيث تم إغلاق 8 محلات مخالفة و 6 بوفيهات بالمدينة الصناعية بسبب رصد بعض المخالفات التي تمثلت في عدم وجود رخص بلدية وشهادات صحية وتدني مستوى النظافة العامة وسوء نقل وتخزين المواد الغذائية، وقد أوضح المتحدث الرسمي لبلدية خميس مشيط الأستاذ بدر آل خويلد القرني انه تم مصادرة 4082 كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للإستخدام الأدمي مؤكداً ان ذلك يأتي تفعيلاً لحملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية وحرصاً من البلدية لضمان وصول غذاء صحي وآمن لموائد المستهلكين داعياً المواطنين الى التعاون والإتصال برقم 940 للإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها من قبلهم.

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