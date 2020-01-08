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هذا الموضوع مرآة HomeStudio الذكية تقترن بجهاز مشي رياضي #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.
تم الكشف عن المجموعة الرياضية Amazfit HomeStudio في معرض CES، وهي مجموعة رياضية منزلية تجمع ما بين الذكاء الاصطناعي، بث الصفوف الرياضية وجهاز مشي لمساعدتك على المحافظة على لياقتك البدنية.
المجموعة تحتوي 3 أجزاء؛ مرآه HD ذكية مقاس 43 بوصة يُطلق عليه THE GLASS، مكبرات صوت محيطي JBL وجهاز مشي رياضي. ويوجد نموذجين من هذه المجموعة؛ النموذج الرائد الذي يستخدم تكنولوجيا slat belt لتصل سرعة جهاز المشي إلى 19 كم في الساعة، ونموذج AirRun القابل للطي والذي تصل سرعته إلى 14.5 كم في الساعة. تحتوي المجموعة على كاميرا 3D، والتي سيستخدمها النظام لمراقبة وضعية ومدى صحة التمارين التي تقوم بها.
في حال الرغبة في حضور صف رياضي يتم تشغيل المرآه واختيار من بين 1000 صف رياضي يقدمان مجموعات مختلفة من التمارين، والتي لا تعتمد كلها على جهاز المشي الرياضي حيث يمكنك ممارسة اليوجا أو اختيار صف لتمارين أخرى يتم تأديتها على سجادة التمارين.
وسيتم الكشف عن السعر وميعاد التوافر لمجموعة Amazfit HomeStudio قريبًا.
المصدر
هذا الموضوع مرآة HomeStudio الذكية تقترن بجهاز مشي رياضي #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.
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