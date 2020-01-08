مع استرداد مبلغ الشراء.. «التجارة» تستدعي مكيّف شباك «dora»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: استدعت وزارة التجارة مكيّف شباك “dora” للطراز (DA20K9HR) لعدم مطابقته المواصفة القياسية بالمملكة لكفاءة الطاقة. وطالبت بالتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة الفني لسحب الطراز المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقداً. Advertisements

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