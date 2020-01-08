قيادة كردستان: دعم التحالف بقيادة أمريكا في المنطقة الكردية والعراق ضروري

أعلنت قيادة كردستان، اليوم الأربعاء، إن دعم التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة الكردية والعراق أمر ضروري، بحسب رويترز.
في السياق ذاته، وقال وزير داخلية كردستان ريبر أحمد، إن القصف الصاروخي الذي نفذته إيران على قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في أربيل لم يسفر عن سقوط خسائر بشرية، حسبما نقل موقع "الغد".
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