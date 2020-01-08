عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

ماذا تفعل لتدفئة نفسك في فصل الشتاء؟ ارتداء طبقات متعددة من الملابس؟ هل تلجأ إلى شرب القهوة أو الجلوس أمام سخان الغرفة طوال اليوم؟ حسناً، هنالك طريقة بسيطة لتدفئة نفسك خلال هذا الشتاء وهي تناول الأطعمة المنتجة للحرارة.



فيما يلي 5 أطعمة يمكنك تناولها هذا الموسم للحصول على الدفء، وفق ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا:

１- الخضروات الجذرية

تتطلب الخضراوات الجذرية الكثير من الطاقة أثناء عملية الهضم، الأمر الذي يؤدي إلى إنتاج الحرارة في الجسم. يساعدك تناول الخضراوات الجذرية مثل البطاطس والشمندر والجزر واللفت في مواجهة موسم البرد. كما يمكن أن تكون بعض الأطعمة الحارة مثل البصل والكراث والبصل الأخضر، جزءاً من نظامك الغذائي الشتوي.

２- المكسرات

Advertisements

بعض المكسرات مثل الفول السوداني واللوز والكاجو والفستق والتمر مفيدة أيضاً في فصل الشتاء. تعمل هذه المكسرات على تسريع عملية الأيض وزيادة درجة حرارة الجسم، مما يجعلك تشعر بالدفء.

３- الفاكهة

الفواكه مثل جوز الهند والتفاح هي خيارات مثالية في فصل الشتاء. تمتلئ هذه الفاكهة بالألياف وتستغرق معدتنا وقتاً في هضمها، مما ينتج عنه حرارة تساعد في تدفئة الجسم.

４- البيض والدجاج

يحتوي كل من البيض والدجاج على كمية عالية من البروتين والكالسيوم والحديد، وهي عناصر يصعب هضمها وبالتالي تزيد من درجة حرارة الجسم.

５- الأعشاب والتوابل

الأعشاب والتوابل الشائعة مثل الثوم والفلفل الأسود والزنجبيل مسؤولة أيضاً عن إنتاج الحرارة في الجسم. تمتلئ هذه التوابل بمركب يزيد حرارة جسمك عندما يتم هضمها.