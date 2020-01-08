مرسوم لرئيس الدولة بتعيين قضاة بالمحاكم الابتدائية الاتحادية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله -المرسوم الاتحادي رقم 35 لسنة 2019م بتعيين القاضي خالد حسن محمود أحمد الحوسني رئيس محكمة ابتدائية على الفئة الثانية، والقاضية خلود سيف مطر الزعابي قاضي ابتدائي "أ" على الفئة الثالثة

كما نص المرسوم الاتحادي لصاحب السمو رئيس الدولة علي تعيين عدد من القضاة رئيس محكمة ابتدائية، وهم عادل عبد القادر محمد الأمين، ومحجوب مصطفي أبشر إبراهيم، وعمر عبد القادر إبراهيم محمد.

وأدى القضاة الجدد اليمين القانونية أمام سلطان سعيد البادي وزير العدل بحضور المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، والمستشار سلطان راشد المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، والمستشار جاسم سيف بوعصيبه مدير دائرة التفتيش القضائي، والقاضي الدكتور محمد الكعبي رئيس محكمة الشارقة الابتدائية.

ورحب وزير العدل بالقضاة الجدد مؤكدا على أهمية دور أعضاء السلطة القضائية ومسئولياتهم في تحقيق العدالة، في إطار الحرص الدائم على تطبيق نصوص الدستور والقوانين المرعية كأساس للأداء في العمل القضائي.