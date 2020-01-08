أسهم اليابان تغلق منخفضة بعد الصواريخ الإيرانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أسعار النفط، وتهاوت أسعار الأسهم، في بورصة طوكيو صباح الأربعاء إثر إطلاق إيران صواريخ بالستية على قاعدتين جويتين تستخدمهما القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق، في تصعيد أجج مخاوف المستثمرين على موارد الذهب الأسود وقلقهم من مخاطر اندلاع حرب بين طهران وواشنطن.

ومع بدء التداولات في بورصة طوكيو ارتفع سعر برميل خام «غرب تكساس الوسيط» بنسبة 4,53 في المئة ليصل إلى 65,54 دولار قبل أن يعود ويتراجع قليلاً، في حين خسر مؤشّر نيكاي الرئيسي أكثر من 2,4%.

وقال ستيفن إينيس الخبير في «أكسي تريدر»، لوكالة «فرانس برس»، تعليقاً على الرد العسكري الإيراني إن «الوضع لن يكون جيداً اليوم».

وانعكست مخاوف المستثمرين على أسعار الأسهم اليابانية أيضاً التي انخفضت مقابل ارتفاع سعر الين الياباني الذي يعتبر ملاذاً آمناً للمستثمرين غالباً ما يلجأون إليه في أوقات الأزمات. وسجّلت أكبر الانخفاضات في أسعار أسهم الشركات اليابانية المصدّرة وذلك بفعل ارتفاع سعر الين.

وأضاف أنّ الأسهم اليابانية تأثّرت سلباً أيضاً بمخاوف المستثمرين على الاقتصاد الياباني الذي يعتمد على واردات النفط. وأغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض الأربعاء، وأنهت جلسة فوق أدنى مستوى في ظل غياب تقارير عن سقوط ضحايا.

وتراجع المؤشر نيكي القياسي منخفضاً 1.57 في المئة إلى 23204.76 نقطة. وواجه قطاعا الشركات الصناعية وتلك العاملة في السلع غير الأساسية تراجعاً عاماً مع هبوط سهم فانوك كورب لصناعة الروبوت وفاست للتجزئة المتخصصة في بيع الملابس بالتجزئة.

وأشار محمد باركيندو أمين عام أوبك، إلى أن المنشآت النفطية العراقية آمنة وإن إنتاج البلاد مستمر. وقال على هامش مشاركته في مؤتمر في مدينة أبوظبي «من دواعي الارتياح البالغ أن المنشآت تظل آمنة في العراق، والإنتاج مستمر وفعال». وأعلن أنه متفائل بأن العراق سيصل إلى معدل امتثال بنسبة 100 في المئة بتخفيضات أوبك في الوقت المناسب على الرغم من التوترات الحالية.