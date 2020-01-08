شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تطلب من شركات الطيران عدم التحليق فوق العراق وإيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشارت وكالات أنباء روسية الأربعاء إلى أن الوكالة الاتحادية الروسية للنقل (روسافياتسيا) طلبت من شركات الطيران الوطنية تجنب التحليق فوق المجال الجوي للعراق وإيران والخليج وخليج عمان. وقالت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن بيان روسافياتسيا «نظراً لوجود معلومات بشأن مخاطر أمنية قائمة على رحلات الطيران المدني العالمية توصي روسافياتسيا بعدم استخدام المجال الجوي فوق إيران والعراق والخليج وخليج عمان في رحلات الطيران المدني الروسية بما في ذلك رحلات المرور».

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