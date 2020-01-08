شكرا لقرائتكم خبر عن «إير فرانس» تعلق رحلاتها فوق المجال الجوي لإيران والعراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «إير فرانس»، الأربعاء تعليق رحلاتها فوق المجال الجوي لإيران والعراق بعد ضربات صاروخية إيرانية استهدفت قاعدتين جويتين تستخدمهما القوات الأمريكية والتحالف في العراق.

وقالت الشركة في بيان «يجري تعديل خطط الطيران في الوقت الراهن وفقاً لقرارات السلطات الفرنسية والإقليمية وفي أنحاء العالم من أجل ضمان أعلى مستويات الأمان للرحلات».

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