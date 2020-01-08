شكرا لقرائتكم خبر عن الهند وباكستان تحذران من السفر إلى العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت كل من الهند وباكستان، مواطنيهما الأربعاء من السفر إلى العراق بعد ساعات من شن إيران هجمات صاروخية على قوات تقودها الولايات المتحدة في العراق. وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان «في ضوء الوضع الراهن في العراق ينصح المواطنون الهنود بتجنب كل أشكال السفر غير الضرورية للعراق حتى إشعار آخر». وفي وقت لاحق اليوم قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية على تويتر إن الباكستانيين «يجب أن يتوخوا أقصى درجات الحذر عند التخطيط لزيارة العراق في هذا الوقت».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهند وباكستان تحذران من السفر إلى العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.