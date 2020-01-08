شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تنقل بعض قواتها من العراق إلى الكويت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت كارمن كالبو القائمة بأعمال نائب رئيس وزراء إسبانيا: إن بلادها نقلت بعضاً من قواتها من العراق لاعتبارات أمنية. وأضافت في لقاء مع قناة أر.تي.بي.إي «الذين كانوا في مواقع أكثر خطورة غادروا إلى الكويت. لم يبق سوى عدد قليل هناك». ويأتي القرار بعد إعلان حلف شمال الأطلسي أنه سينقل بعضاً من أفراد طاقم التدريب العسكري من العراق وسط مخاوف من اندلاع صراع إقليمي.

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